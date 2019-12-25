صحيفة تكشف: نتنياهو سيصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنات الضفة.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الخطة التي سيصادق عليها نتنياهو، سيتم عرضها بعد أسبوعين، على اللجنة الحكومية العليا للتخطيط والبناء في الضفة الغربية.



وأضافت صحيفة يسرائيل هيوم، أن هذه الخطوة جاءت عشية اجراء الانتخابات الداخلية بحزب الليكود، والتي يتنافس فيها سعار امام نتنياهو على رئاسة الحزب.



وأشارت الصحيفة، الى أن نتنياهو، صرح بالأمس، عبر تويتر، بإنه سيحصل على اعتراف أمريكا بالسيادة الإسرائيلية على الأغوار، وكافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية.