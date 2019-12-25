الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

وكان الرئيس وصل في وقت سابق من الليلة الماضية، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الغربي.





رام الله - دنيا الوطنحضر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، احتفالا بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.وحضر القداس إلى جانبه، رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل العاهل الأردني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة، ممثل الرهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، إضافة لعدد من قناصل الدول الأوروبية، وشخصيات دينية واعتبارية، وجموع المصلين من أبناء شعبنا المسيحيين والحجاج من مختلف مناطق العالم.وترأس القداس، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيرباتيستا بيتسابالا، بمعاونة لفيف من المطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، وطلاب المعهد الأكليريكي، والشمامسة.وفي مستهل عظته، رحب المطران بيتسابالا بالرئيس، ورئيس الوزراء، والشخصيات الرسمية الحاضرة في القداس، وأكد أن بيت لحم تعيش أوقاتا من الفرح والبهجة بعيد الميلاد المجيد، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه المدينة وسائر الأرض المقدسة.وأشار إلى أن الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه البلاد لا يجب أن تدفعنا للاستسلام، متمنيا للجميع عيد ميلاد يحمل الطمأنينة والسلام.وفي نهاية العظة، صافح المدبر الرسولي المطران بيرباتيستا بيتسابالا، سيادة الرئيس محمود عباس.