شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
حضر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، احتفالا بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

وحضر القداس إلى جانبه، رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل العاهل الأردني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة، ممثل الرهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، إضافة لعدد من قناصل الدول الأوروبية، وشخصيات دينية واعتبارية، وجموع المصلين من أبناء شعبنا المسيحيين والحجاج من مختلف مناطق العالم.

وترأس القداس، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المطران بيرباتيستا بيتسابالا، بمعاونة لفيف من المطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، وطلاب المعهد الأكليريكي، والشمامسة.

وفي مستهل عظته، رحب المطران بيتسابالا بالرئيس، ورئيس الوزراء، والشخصيات الرسمية الحاضرة في القداس، وأكد أن بيت لحم تعيش أوقاتا من الفرح والبهجة بعيد الميلاد المجيد، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه المدينة وسائر الأرض المقدسة.

وأشار إلى أن الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه البلاد لا يجب أن تدفعنا للاستسلام، متمنيا للجميع عيد ميلاد يحمل الطمأنينة والسلام.

وفي نهاية العظة، صافح المدبر الرسولي المطران بيرباتيستا بيتسابالا، سيادة الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس وصل في وقت سابق من الليلة الماضية، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الغربي.

أخبار ذات صلة

صحيفة تكشف: نتنياهو سيصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

صحيفة تكشف: نتنياهو سيصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

مستشفى الرنتيسى التخصصي يواصل حملة التطعيم لطواقمه ضد مرض الحصبة

مستشفى الرنتيسى التخصصي يواصل حملة التطعيم لطواقمه ضد مرض الحصبة

أسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات

الطقس: تحذيرات من شدة سرعة الرياح وخطر تشكل السيول والفيضانات

الطقس: تحذيرات من شدة سرعة الرياح وخطر تشكل السيول والفيضانات

شاهد: فلسطيني يُبدع في إحياء السيارات الكلاسيكية

شاهد: فلسطيني يُبدع في إحياء السيارات الكلاسيكية

اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع لكل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة

اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع لكل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة

التربية: البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار

التربية: البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار

شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لخيار حل الدولتين وحقوق شعبنا

شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لخيار حل الدولتين وحقوق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

مستشفى الرنتيسى التخصصي يواصل حملة التطعيم لطواقمه ضد مرض الحصبة

مستشفى الرنتيسى التخصصي يواصل حملة التطعيم لطواقمه ضد مرض الحصبة

اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع لكل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة

اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع لكل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة

التربية: البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار

التربية: البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار

شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لخيار حل الدولتين وحقوق شعبنا

شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لخيار حل الدولتين وحقوق شعبنا

اشتية يبحث مع نظيره المالطي آخر التطورات السياسية

اشتية يبحث مع نظيره المالطي آخر التطورات السياسية

كنائس رام الله تحتفل بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد

كنائس رام الله تحتفل بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34;يزور الكحلوت وحلس بجامعة القدس المفتوحة

"المكتب الحركي للصحفيين"يزور الكحلوت وحلس بجامعة القدس المفتوحة

منوعات

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع &#34;حبيبها&#34;

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع "حبيبها"

بعد إيقافها بسبب &#34;شيخ الحارة&#34;.. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

بعد إيقافها بسبب "شيخ الحارة".. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا

والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا

شاهد: سما المصري تثير اشمئزاز مُتابعيها بما فعلته

شاهد: سما المصري تثير اشمئزاز مُتابعيها بما فعلته

خبر وفاة الفنانة ملك قورة يشغل &#34;السوشيل ميديا&#34;

خبر وفاة الفنانة ملك قورة يشغل "السوشيل ميديا"

شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

عربي

اتفاق بين شركة روسية والقاهرة لاستخراج النفط في السويس

اتفاق بين شركة روسية والقاهرة لاستخراج النفط في السويس

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا