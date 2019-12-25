مستشفى الرنتيسى التخصصي يواصل حملة التطعيم لطواقمه ضد مرض الحصبة





رام الله - دنيا الوطنيواصل مستشفى الرنتيسى للأطفال حملة التطعيم لطواقمه العاملة ضد الحصبة ،و الذى بلغ عددهم حتى الأن تطعيم 200 موظف وموظفة فى أقسام المستشفى المختلفة .وتأتى هذه الحملة فى اطار الإجراءات الوقائية التى انتهجتها وزارة الصحة من مرض الحصبة و المحافظة علي سلامة المرضى ومقدمي الخدمة وخاصة فى أقسام العزل للمرضى المصابين بالحصبة و سحب التحاليل المطلوبة لهم.وفى بيان لوزارة الصحة، فقد رصدت مستشفياتها عدد محدود من حالات الحصبة بما يقارب من 110 حالة في قطاع غزة، حيث سُجلت أول حالة في شهر يونيو الماضي، وبدأت الحالات بالتزايد في شهر ديسمبر الحالي،وأرجعت سبب انتشارها الى انهيار أنظمة التطعيم في الدول المجاورة التي كانت تسيطر على المرض فيما مضى و منهم لم يلتزم بالتطعيم، وبالتالى وصولها الى قطاع غزة.وطمأنت الوزارة خلال بيانها ، أنها تعمل وفق نظام تطعيم متكامل ضد مرض الحصبة ونسبة التطعيم عالية تتجاوز 99% على مدار السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن معظم سكان قطاع غزة لن يصابوا بها ولن يُشكلو أي خطر على الصحة العامة كونهم محصنين ضد هذا المرض، بمعدل جرعتين تطعيم منذ ثمانينات القرن الماضي.