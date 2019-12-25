الطقس: تحذيرات من شدة سرعة الرياح وخطر تشكل السيول والفيضانات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح باردا إلى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات، على بعض المناطق الشمالية والوسطى.



وأضافت أنه خلال ساعات المساء والليل تمتد الأمطار إلى بقية المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا، مشيرة إلى أن الجو يكون هذه الليلة غائما وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.



وذكرت "دائرة الأرصاد" أن الجو يكون يوم غد الخميس غائما وباردا إلى شديد البرودة، وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا، ويوم الجمعة يكون غائما وباردا إلى شديد البرودة، وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.



ويوم السبت المقبل، بينت الدائرة أن الجو يكون غائما وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم/ساعة، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.