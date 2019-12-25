شاهد: فلسطيني يُبدع في إحياء السيارات الكلاسيكية

خاص دنيا الوطن - حنين أبو حمدةاستطاع فلسطيني من قطاع غزة، منير الشندي، من خلال الربط ما بين موهبته ومخيلته أن يعيد إحياء السيارات الكلاسيكية القديمة بشكل فاخر.بدأ الشندي حديثه لدينا الوطن " أن سيارة "مرسيدس غزال"(Mercedes Gazelle)، القديمة ، بدأتُ بها منذ ست سنوات فور قدومي من دولة الإمارات العربية المتحدة ".وأضاف: "أنني أهوى اقتناء السيارات القديمة من صغري، فأنهيت عملي في دولة الإمارات من أجل العمل بها".وقال الشندي "دفعتني هوايتي إلى اقتناء سيارة جديدة من طراز " آرمسترونغ سيدلي"وقمت بإعادة ترميمها وتجديدها وأقوم الأن باللمسات الاخيرة بها لتصبح جاهزة التصنيع".وأوضح الشندي :إلا أنه من أكثر الصعوبات التي تواجهني في تصنيع السيارات، هي الحصول على قطع الغيار المناسبة والإكسسوارات اللازمة لصيانه وإعادة ترميم السيارات القديمة.وعن المدة الزمنية التي يستغرقها في إعادة تصنيع السيارات القديمة، أكد الشندي أنه يستغرق ما بين سنه وسته أشهر إلى سنتين من أجل إخراج سيارات ذات صبغة كلاسيكية فاخرة.وأنهى حديثه بأن طموحه إقامة معرض لسياراته الكلاسيكية في دولة فلسطين ومشاركته في المعارض الدولية.