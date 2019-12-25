شؤون فلسطينية

التربية: البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار

التربية: البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار
أعلن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، عن مصادقة البنك الدولي على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار، والذي سيتم إطلاقه في شهر شباط المقبل؛ بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك عقب لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وفريق البنك الدولي في فلسطين.

واتفق عورتاني وبلحاج على المُضي في إجراءات انضمام فلسطين لمجموعة رأس المال البشري، والتي تعد مؤشراً مهماً لتحسين مؤشرات الأداء للشباب في سوق العمل.

ولفت وزير التربية إلى أن البنك الدولي سيدعم جهود فلسطين وطلبها للانضمام إلى مجموعة "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، مؤكداً قرار الوزارة بالعودة للمشاركة في الاختبارات الدولية (تيمس وبيسا) والتي توفر معايير تستخدم لقياس جودة التعليم.

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