شؤون فلسطينية

شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لخيار حل الدولتين وحقوق شعبنا

شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لخيار حل الدولتين وحقوق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الدكتور نبيل شعث وفدا بلجيكيا الى اخر التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية.

وتطرق شعث خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة رام الله، لإجراءات وسياسات حكومة الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني، والمتمثلة بسياسات مصادرة الأراضي والمياه وتهجير السكان والاعتقالات اليومية واجتياحات المدن، والتوسع الاستيطاني والتهديدات المتواصلة بضم منطقة الاغوار، والرامية لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب شعث بلجيكا ودول العالم لرفض الاجراءات الاسرائيلية التي تقوم بها، والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل الجاد لإلزام اسرائيل بإنهاء احتلالها، وحماية حل الدولتين كخيار امثل لإحلال السلام وانهاء الصراع.

واوضح شعث للوفد ان أن اسرائيل تسعى من خلال سياساتها العنصرية تلك لتقويض فرص الحل السلمي للصراع ومنع تطبيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل. مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص صراحة على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين.

 وعلى صعيد العلاقات الثنائية اشاد شعث بعمق العلاقات التاريخية بين فلسطين وبلجيكا، وبالدعم المتواصل الذي تقدمه بلجيكا للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات. مشيرا الى ضرورة اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية، لأهمية ذلك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم خيار حل الدولتين.

يشار الى ان الوفد البلجيكي يزور فلسطين بمناسبة اعياد الميلاد وللاطلاع على الاوضاع الفلسطينية، بالتنسيق مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير التي نظمت برنامجا للوفد يتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين الرسميين والمؤسسات الحقوقية، وجولة في عدد من مدن الضفة الغربية للتعرف على طبيعة الاوضاع.

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