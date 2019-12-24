اشتية يبحث مع نظيره المالطي آخر التطورات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة ببيت لحم، نظيره المالطي جوزيف موسكات، على هامش مشاركته في قداس منتصف الليل، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة السياحة رولا معايعة.



واطلع اشتية رئيس الوزراء الضيف، على آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات، مطالبا في هذا السياق المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لعقدها في القدس.



واستعرض اشتية استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، لا سيما تعزيز المنتج الوطني، والاستيراد المباشر من العالم، والتوجه نحو العمق العربي، خاصة رفع نسبة التبادل التجاري مع الدول العربية.