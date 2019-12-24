كنائس رام الله تحتفل بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد

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رام الله - دنيا الوطن

احتفلت كنائس رام الله التي تسير حسب التقويم الغربي، مساء اليوم الثلاثاء، بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد؛ بمشاركة جموع من المصلين من أبناء شعبنا المسيحيين في المحافظة.



وفي كنيسة العائلة المقدسة للاتين، ترأس القداس راعي الكنيسة الأب جمال خضر، وعاونه الكاهن المساعد الأب سليمان حيفاوي.



وتطرق الأب خضر في عظته، للمعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد.



وفي كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، ترأس الأرشمندريت عبد الله يوليو القداس الاحتفالي.



وشهدت الكنيستان الانجليكانية واللوثرية صلوات ميلادية. كما احتفلت الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في قرى: عين عريك، وعابود، وبيرزيت، والطيبة، وجفنا، بقداديس احتفالية بالمناسبة.



ويحتفل أبناء شعبنا المسيحيون في محافظة رام الله والبيرة يوم غد الأحد بعيد الميلاد المجيد؛ حسب التقويم الغربي؛ حيث ستقام قداديس احتفالية وصلوات العيد في الكنائس في ساعات الصباح.