"المكتب الحركي للصحفيين"يزور الكحلوت وحلس بجامعة القدس المفتوحة

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رام الله - دنيا الوطن

زار المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الاقاليم الجنوبية الاستاذ الدكتور محمد الكحلوت نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون قطاع غزة والدكتور نادر حلس رئيس فرع غزة بالجامعة وذلك لتهنئتهما بالمنصبين الجديدين.



وشارك في الزيارتين الدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين وعاهد فروانة القائم بأعمال امين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين وجلال نشوان امين سر المكتب الحركي لتلفزيون فلسطين وأعضاء المكتب الحركي المركزي سامح الجدي وعلا كساب وأعضاء من المكاتب الفرعية وعدد من الزملاء الصحفيين.



وتقدم الاخ عاهد فروانة بالتهنئة الحارة إلى الدكتور الكحلوت والدكتور حلس، مؤكدا أن المكتب الحركي المركزي يتطلع إلى تعاون كبير مع جامعة القدس المفتوحة والتي تعد اكبر جامعات الوطن، مشيدا بانشائها قسم الإعلام الجديد والذي يؤكد على مدى مواكبتها التطورات الأكاديمية وخاصة في الجانب الإعلامي.



من جهته شكر الدكتور الكحلوت المكتب الحركي المركزي ونقابة الصحفيين على هذه الزيارة والتهنئة والتي تؤكد على حرصهم على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية بما يخدم الإعلام الفلسطيني.



من جهته قال الدكتور نادر حلس أن جامعة القدس المفتوحة يسعدها التعاون مع نقابة الصحفيين والمكتب الحركي من اجل تطوير الصحفيين بما يخدم أبناء شعبنا.



وفي ختام الزيارتين تم تقديم درعين تقديريين للدكتور الكحلوت والدكتور حلس.