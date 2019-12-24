المخابرات الإثيوبية تكشف عن خطة جديدة مدتها 10 سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي عن خطط لتغيير اسمه إلى مركز الاستخبارات الوطني، بالإضافة إلى تغيير أساليب عمل الجهاز.



وقال المدير العام للمخابرات الإثيوبية ديميلاش جبريميشيل، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتغيير اسم الجهاز وإحداث تغيير في أساليب عمله وفق وكالة الأنباء الإثيوبية .



وقال إن مشروع القانون جزء من برامج الإصلاح وأهدافه للحفاظ على الاستقلال المؤسسي لجهاز المخابرات عن السياسة.



وتم إعداد خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات بالإضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية.