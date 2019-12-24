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شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق
نصب متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، شجرة ميلاد ضخمة زينوها بأعلام العراق تزامنا مع حلول أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشار عدد من المشاركين في الفعالية، إلى أن الأعلام غطت الشجرة بالكامل.

وتأتي المبادرة ردا على لفتة سبقتها من أبناء العراق المسيحيين تضامنا مع ضحايا الاحتجاجات في العراق، الذين ألغوا جميع مظاهر احتفالاتهم بأعياد الميلاد.

وهذه الشجرة نصبت تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ويلاحظ ان ألاعلام العراقية غطت الشجرة بالكامل تعبيراً عن حبهم وتضحياتهم من أجل الوطن .

وقرر البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الثلاثاء الماضي، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية، احتراما لأرواح الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال البطريرك في بيان صحفي: "سوف لن تكون هناك أشجار ميلاد مزينة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحما على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى"، ودعا إلى التبرع لدور الأيتام والمستشفيات لغرض شراء المستلزمات الطبية للجرحى.


 

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