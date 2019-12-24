عباس: سنصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية اذا تمت الانتخابات بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، إن "الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية اولا ومن ثم رئاسية".



جاء ذلك خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم ، للكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.



وأوضح الرئيس عباس أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي اجراء الانتخابات في القدس .



وأكد ان "دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس، ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا (الموافقة) سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لانها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا ان شاء الله".