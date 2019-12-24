افتتاح أكبر مجسم للمسيح في العالم مصنوع من خشب الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، في مكتب حراسة الأراضي المقدسة قبالة كنيسة المهد في بيت لحم، أكبر مجسم للمسيح في العالم مصنوع من خشب الزيتون.



وحضر الافتتاح، رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة، ممثل الرهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، ، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان وفق "وفا".