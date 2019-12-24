الشرطة تقبض على 23 مطلوبا في رام الله وتتلف مركبات بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها قضت خلال 24 ساعة الماضية على 23 شخص مطلوبا للقضاء صدرت بحقهم اكثر من 43 مذكرة قضائية بمبلغ 6 مليون شيكل في رام الله .



وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة انه ضمن الإجراءات الأمنية من قبل الشرطة القضائية لتنفيذ المذكرات الصادرة من القضاء من اجل تحصيل حقوق المواطنين تم القبض المطلوبين من جميع أنحاء محافظة رام الله والبيرة.



وأكد العقيد ارزيقات أنه تم احالة الأشخاص الى النيابة العامة والقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.