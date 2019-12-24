هيئة الأسرى: نقل الأسير موفق عروق للمشفى للمرة الثالثة

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجن "عسقلان" نقلت الأسير المريض بالسرطان موفق عروق للمشفى للمرة الثالثة خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما منعت عائلته من زيارته اليوم الثلاثاء.



وأوضحت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها له، أن مضاعفات خطيرة ظهرت على الأسير عروق، منها: آلام شديدة بجميع أنحاء جسده، حرارة مرتفعة، صداع، هزال، وحالة دوخان تسببت له بالسقوط على الأرض مرتين.



وأشارت الهيئة إلى أن أطباء الاحتلال كانوا قد اكتشفوا إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تمّوز/ يونيو العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبيّة، إلّا أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقّي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.



فيما بيّن الأسير عروق أن أطباء عيادة معتقل "عسقلان" لا ينفّذون تعليمات أطباء المستشفى، ولا يلتزمون بتقديم الأدوية له في موعدها، علاوة على ذلك، فقد احتجزت إدارة معتقل "عسقلان" الأسير عروق بالإضافة إلى عدد من الأسرى المرضى في قسم المعبار لمدّة شهر بين السّجناء الإسرائيليين الجنائيين وفي ظروف مأساوية أدّت إلى تفاقم أوضاعهم الصّحية، وذلك بعد قمع بقية الأسرى ونقلهم إلى "نفحه" خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.



يذكر أن الأسير عروق (77 عاماً)، من يافة الناصرة، وهو معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30) عاماً، وهو واحد من ستّة أسرى يعانون من السّرطان وتواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في ظروف صعبة وتنكيلية ولا تلائم أوضاعهم الصّحية.