رئيس أركان جيش الاحتلال: اغتيال بهاء أبو العطا أزال تهديداً عن أمن "إسرائيل"





وبحسب قناة "كان" الاسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء عملية استخلاص العبر من عملية "الحزام الأسود" في قطاع غزة الشهر الماضي والتي بدأت باغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء ابو العطا وفق "عكا للشؤون الاسرائيلية".





وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم، أن العملية حققت أهدافها ومنها، إيجاد الظروف لتحسين الواقع في قطاع غزة من جهة، والمساس بصورة خطيرة في عناصر المقاومة دون الانجرار إلى معركة أوسع من جهة أخرى.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن "اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في قطاع غزة والمواجهات التي تبعت هذه العملية، أفضت إلى إزالة تهديد لأمن إسرائيل، وأوجدت ظروفاً أفضل في تعامل الجيش مع قطاع غزة"، وفق تعبيره.