شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالاجتماع الرابع للبوابة الإلكترونية للتراث الثقافي

فلسطين تشارك بالاجتماع الرابع للبوابة الإلكترونية للتراث الثقافي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في الاجتماع الرابع للبوابة الإلكترونية للتراث الثقافي في البلدان العربية، التي عقدت تحت عنوان "فنون ومهارة النقش على المعادن"، بحضور ممثل عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وعدد من ممثلي الدول العربية المعنية بالثقافة والتراث.

وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع: مدير عام الإدارة العامة للتراث في وزارة الثقافة عبد الفتاح الكم.

وناقش الاجتماع، الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، ضرورة تفعيل البوابة الإلكترونية للتراث الثقافي "الصعوبات والآفاق"، والعمل على قاعدة بيانات للخبراء العرب بالتراث الثقافي، كما تم عرض الموقف العربي من الترشيحات على قائمة التراث الثقافي.

من جانبه، دعا الكم إلى ضرورة توفير الدعم للقطاعات الثقافية في فلسطين، خاصة مدينة القدس والخليل، بسبب ما تتعرضا له من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته المستمرة لسرقة التراث والآثار وطمس الهوية الفلسطينية للمكان، ومحاربة كل أشكال الفعل الثقافي فيها.

وقال إن "الصراع مع الاحتلال ليس سياسيا ووجوديا فقط، بل وعلى الرواية الفلسطينية، لأن هناك من يريد أن ينفي وجودنا الفلسطيني والعربي وتاريخنا الإسلامي والمسيحي، عبر سرقة عاداتنا وتقاليدنا وصناعاتنا الحرفية والألعاب الشعبية، فالصراع هو على كل هذه التفاصيل التي نعمل على تسجيلها كعناصر تراث فلسطينية".

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