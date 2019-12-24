تفاصيل المنخفض الجوي.. عاصفة مطرية هي الأقوى تضرب فلسطين





ومن المتوقع أن تتركز شدة هذه العاصفة في شمال البلاد وشمال الضفة الغربية وسواحل يافا وأجزاء من السواحل الشمالية وربما تطال أجزاء أخرى أيضاً حول هذه المناطق.



و وفقاً للموقع، فمن المتوقع أن تبدأ فرصة الأمطار الرئيسية غداً الأربعاء مع ساعات العصر والمساء في أقصى الشمال وتشمل الجليليْن الأعلى والأدنى والسواحل الشمالية ، وفي ساعات الليل تنتشر الفعالية الى شمال الضفة وأجزاء من وسطها والسواحل الوسطى مع هطولات رعدية غزيرة أحياناً ، كما من المتوقع أن تشمل تدريجياً أجزاء أخرى من جنوب الضفة والسواحل الجنوبية على شكل زخات محلية من الأمطار قد تكون غزيرة نسبياً







رام الله - دنيا الوطنذكر موقع "طقس فلسطين" مساء الثلاثاء بأن البلاد على موعد مع عاصفة مطرية هي الأقوى منذ الموسم الماضي على الأقل.