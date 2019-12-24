شاهد: فعالية محاكاة مجلس الأمن بعنوان "مناقشة قرار ترامب بموضوع الاستيطان"

رام الله - دنيا الوطنانطلقت اليوم الثلاثاء، فعالية محاكاة مجلس الأمن والتي تنظمها كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين تحت عنوان "مناقشة قرار ترامب بموضوع الاستيطان"، بحضور كل من الدكتور كامل مطر رئيس قسم القانون، والدكتور نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة، والدكتور أيمن عبد العال عميد كلية القانون، والاستاذ نائل شلط مدير كلية القانون، والاستاذ مؤمن الجرو رئيس قسم اللغة الإنجليزية، ونخبة من الحقوقيين وجمع كبير من القانونيين والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية والطلبة والمهتمين.وقال الدكتور أيمن عبد العال عميد كلية القانون، بأن جامعة فلسطين دائماً تكون سباقه في كل الأنشطة والفعاليات التي يكون لها دور في نقل الصورة التي تحدث على أرض الواقع سواء على المستوى المحلي أو الدولي.وأضاف بأن الطالب الفلسطيني يعيش اليوم في ظروف صعبة، بالرغم من ذلك فهو يثابر ويجتهد ويحاول بأن يكون على اطلاع دائم على المعلومات ومواكبة كل التطورات المحيطة به من أحداث وقرارات تمس القضية الفلسطينية بشكل خاص والمجتمع العربي والعالمي بشكل عام.وقال نهاد بدرية، عميد شؤون الطلبة: "إن جامعة فلسطين تولي اهتماماً كبيراً لـ صقل قدرات طلابنا في كل المجالات العلمية والتطبيقية، ومن هنا جاءت تنظيم هذه الفعالية في كلية القانون من أجل أن نعزز انتماء الطالب لقضيته العادلة، وأيضاً من أجل أن نعزز الثقافة الوطنية والانتماء للوطن".وأكد بدرية أن هذه المحاكاة عبارة عن رصد ملامح الأمل في مستقبل واعد مشرق يقوم على أيدي طلابنا وطالبتنا في جامعة فلسطين، تمهيداً للمحاكمة الرسمية لترامب ولكل من له باع في اتخاذ مثل هذه القرارات الظالمة المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الثوابت الوطنية.وتابع بقوله: بأننا نأمل أن تولي الوسائل الإعلامية أهمية كبيرة في تغطية مثل هذه الفعاليات، التي تعكس حقيقة الواقع لدى طلابنا وكل فئات المجتمع الفلسطيني، والتي من شأنها أن ترسل رسالتنا لكل الأطراف الإقليمية والدولية.وأضاف: أن الشعب الفلسطيني بكل فئاته يرفض هذه القرارات ويتبني رؤية واحدة لها علاقة باسترداد كافة الحقوق الوطنية ورفض سياسة الاستيطان وكل الاجراءات التي تتخذ احادية الجانب سواء من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي.