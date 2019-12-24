شؤون فلسطينية

شاهد: فعالية محاكاة مجلس الأمن بعنوان "مناقشة قرار ترامب بموضوع الاستيطان"

شاهد: فعالية محاكاة مجلس الأمن بعنوان "مناقشة قرار ترامب بموضوع الاستيطان"
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعالية محاكاة مجلس الأمن والتي تنظمها كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين تحت عنوان "مناقشة قرار ترامب بموضوع الاستيطان"، بحضور كل من الدكتور كامل مطر رئيس قسم القانون، والدكتور نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة، والدكتور أيمن عبد العال عميد كلية القانون، والاستاذ نائل شلط مدير كلية القانون، والاستاذ مؤمن الجرو رئيس قسم اللغة الإنجليزية، ونخبة من الحقوقيين وجمع كبير من القانونيين والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية والطلبة والمهتمين.

وقال الدكتور أيمن عبد العال عميد كلية القانون، بأن جامعة فلسطين دائماً تكون سباقه في كل الأنشطة والفعاليات التي يكون لها دور في نقل الصورة التي تحدث على أرض الواقع سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأضاف بأن الطالب الفلسطيني يعيش اليوم في ظروف صعبة، بالرغم من ذلك فهو يثابر ويجتهد ويحاول بأن يكون على اطلاع دائم على المعلومات ومواكبة كل التطورات المحيطة به من أحداث وقرارات تمس القضية الفلسطينية بشكل خاص والمجتمع العربي والعالمي بشكل عام.

وقال نهاد بدرية، عميد شؤون الطلبة: "إن جامعة فلسطين تولي اهتماماً كبيراً لـ صقل  قدرات طلابنا  في كل المجالات العلمية والتطبيقية، ومن هنا جاءت تنظيم هذه الفعالية في كلية القانون من أجل أن نعزز انتماء الطالب لقضيته العادلة، وأيضاً من أجل أن نعزز الثقافة الوطنية والانتماء للوطن".

وأكد بدرية أن هذه المحاكاة عبارة عن رصد ملامح الأمل في مستقبل واعد مشرق يقوم على أيدي طلابنا وطالبتنا في جامعة فلسطين، تمهيداً للمحاكمة الرسمية لترامب ولكل من له باع في اتخاذ مثل هذه القرارات الظالمة المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الثوابت الوطنية.

وتابع بقوله: بأننا نأمل أن تولي الوسائل الإعلامية أهمية كبيرة في تغطية مثل هذه الفعاليات، التي تعكس حقيقة الواقع لدى طلابنا وكل فئات المجتمع الفلسطيني، والتي من شأنها أن ترسل رسالتنا لكل الأطراف الإقليمية والدولية.

وأضاف: أن الشعب الفلسطيني بكل فئاته يرفض هذه القرارات ويتبني رؤية واحدة لها علاقة باسترداد كافة الحقوق الوطنية ورفض سياسة الاستيطان وكل الاجراءات التي تتخذ احادية الجانب سواء من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي.

 

أخبار ذات صلة

تفاصيل المنخفض الجوي.. عاصفة مطرية هي الأقوى تضرب فلسطين

تفاصيل المنخفض الجوي.. عاصفة مطرية هي الأقوى تضرب فلسطين

استطلاع رأي: 82% يؤيدون قرار الرئيس عباس إجراء انتخابات عامة

استطلاع رأي: 82% يؤيدون قرار الرئيس عباس إجراء انتخابات عامة

الكشف عن نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن مجزرة &#34;السواركة&#34;

الكشف عن نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن مجزرة "السواركة"

وفد يهودي: الاحتلال غير قانوني وعليه الرحيل من الخليل وباقي أراضي فلسطين

وفد يهودي: الاحتلال غير قانوني وعليه الرحيل من الخليل وباقي أراضي فلسطين

شاهد: الاحتلال يزعم ضبط فلسطيني حاول تهريب عصافير للضفة عبر &#34;حذائه&#34;

شاهد: الاحتلال يزعم ضبط فلسطيني حاول تهريب عصافير للضفة عبر "حذائه"

عدد قليل من مسيحيي القطاع يتوجهون لبيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد

عدد قليل من مسيحيي القطاع يتوجهون لبيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في سوق &#34;الحسبة&#34; بغزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في سوق "الحسبة" بغزة

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في سوق &#34;الحسبة&#34; بغزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في سوق "الحسبة" بغزة

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

فلسطين تفوز بجائزة الشباب العربي للعام 2019

فلسطين تفوز بجائزة الشباب العربي للعام 2019

الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93

الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93

دغلس: الاحتلال يعمل لربط بؤر استيطانية واقعة بين رام الله ونابلس

دغلس: الاحتلال يعمل لربط بؤر استيطانية واقعة بين رام الله ونابلس

قلقيلية: قرار الاحتلال بتوسعة شارع خلف جدار الضم سيؤدي لمصادرة 200 دونم

قلقيلية: قرار الاحتلال بتوسعة شارع خلف جدار الضم سيؤدي لمصادرة 200 دونم

منوعات

شاهد: سما المصري تثير اشمئزاز مُتابعيها بما فعلته

شاهد: سما المصري تثير اشمئزاز مُتابعيها بما فعلته

خبر وفاة الفنانة ملك قورة يشغل &#34;السوشيل ميديا&#34;

خبر وفاة الفنانة ملك قورة يشغل "السوشيل ميديا"

شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

المثيرة للجدل &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود من شاشة &#34;نتفليكس&#34;

المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" تعود من شاشة "نتفليكس"

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح