الكشف عن نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن مجزرة "السواركة"
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء: إن رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي قام في الأسبوع المنصرم بتلخيص التحقيقات حول العدوان على القطاع الشهر الماضي، وفي إطار التحقيقات حول عملية الاستهداف بدير البلح التي أودت بحياة ثمانية فلسطينيين مدنيين.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء: إن رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي قام في الأسبوع المنصرم بتلخيص التحقيقات حول العدوان على القطاع الشهر الماضي، وفي إطار التحقيقات حول عملية الاستهداف بدير البلح التي أودت بحياة ثمانية فلسطينيين مدنيين.
وأضاف المتحدث: أنه جرى للمكان رصد عدة مرات والتحقق الأخير كان قبل استهدافه ببضعة أيام، لكن اتضح أنه لم يكن مغلقاً وقد تواجد في داخله مدنيون، وفق ما قال.
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أن الخلاصة كانت أن الأيام القتال حققت هدفها، والدروس المستفادة تشكل أساسًا لاستكمال عمليات تحسين الجاهزية لحالة حرب في الجيش بشكل عام، وفي المنطقة الجنوبية بشكل خاص.
واُستشهد ثمانية مواطنين من عائلة السواركة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، خلال العدوان الأخير على القطاع، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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