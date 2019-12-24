الكشف عن نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن مجزرة "السواركة"

وأضاف المتحدث: أنه جرى للمكان رصد عدة مرات والتحقق الأخير كان قبل استهدافه ببضعة أيام، لكن اتضح أنه لم يكن مغلقاً وقد تواجد في داخله مدنيون، وفق ما قال.



