وفد يهودي: الاحتلال غير قانوني وعليه الرحيل من الخليل وباقي أراضي فلسطين











رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس وفد "يهود ضد الصهيونية" خلال زيارته ظهر اليوم الثلاثاء، دار بلدية الخليل، أنهم يدعمونَ قيام دولةً فلسطينية في كافة أرجاء فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ولا بد من عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وإلغاء الحكم الصهيوني الإجرامي الذي يَمسُ بالأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية.وأضاف: "إن تجمع يهود ضد الصهيونية يعمل بكل قوة لمكافحة الحكم الصهيوني والعودة للعيش بسلام تحت كنف الفلسطينيين كما كنا سابقاً قبل مئات السنين، وقبل قدوم الاحتلال الصهيوني إلى هذه الأرض المُباركة".جاء ذلك خلال لقاء رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة بوفد يهود ضد الصهيونية (ناطوري كارتا)، والذين كانوا برفقة هيئة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث رحب أبو سنينة بالوفد الضيف، شاكراً مواقفهم المناصرة للحق والعدل والرافضة للاحتلال الصهيوني.وقال أبو سنينة: "إننا كفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ويهود ليس لدينا أي عِداء مع أي ديانة أو مذهب، فإننا نحترم اليهودية ولكننا نرفض الصهيونية والاحتلال والظلم ونرفض مصادرة الممتلكات والأرض من أصحابها، لوهبها للمحتلينَ القادمين من كافة أنحاء العالم ".وأكد أبو سنينة أن الخليل بكافة مكوناتها وعلى رأسها القيادة الفلسطينية ستقف سداً منيعاً أمام كل المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية التي تُحاك ضد أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا، موضحاً أن ما يجري في قلب البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي والقرارات الأخيرة بالاستيلاء على سوق الخضار (الحسبة) ما هو إلا إمعان جديد بالانتهاك والاعتداء على حقوق أبناء شعبنا العادلة.من جانبه أبدى رئيس وفد يهود ضد الصهيونية استعداده للتعاون مع بلدية الخليل وفعاليات المدينة من أجل المشاركة بالنشاطات والفعاليات الرافضة لإجراءات الاحتلال الصهيوني، وقال: "سنبقى عاملين بكل ما نملك من قوة لإجهاض مخططات الاحتلال ومن يدعمهم في الولايات المتحدة الأمريكية".