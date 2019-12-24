شاهد: الاحتلال يزعم ضبط فلسطيني حاول تهريب عصافير للضفة عبر "حذائه"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لعصافير من نوع "حسون"، كان فلسطيني يحاول تهريبها إلى الضفة الغربية، وفق ما ذكرت السلطات الإسرائيلية.
نشرت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لعصافير من نوع "حسون"، كان فلسطيني يحاول تهريبها إلى الضفة الغربية، وفق ما ذكرت السلطات الإسرائيلية.
ووفق القناة، فإن العصافير ضُبطت مخبأة في حذاء فلسطيني محاولاً تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية، عبر معبر الكرامة.
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