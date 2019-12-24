شاهد: الاحتلال يزعم ضبط فلسطيني حاول تهريب عصافير للضفة عبر "حذائه"





ووفق القناة، فإن العصافير ضُبطت مخبأة في حذاء فلسطيني محاولاً تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية، عبر معبر الكرامة.





















رام الله - دنيا الوطننشرت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لعصافير من نوع "حسون"، كان فلسطيني يحاول تهريبها إلى الضفة الغربية، وفق ما ذكرت السلطات الإسرائيلية.