عدد قليل من مسيحيي القطاع يتوجهون لبيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد





وقال بعض مسيحيي غزة ومسؤولون فلسطينيون يوم الثلاثاء: إن أقل من نصف المسيحيين المقيمين في القطاع الذين طلبوا تصاريح إسرائيلية لزيارة المواقع المقدسة في بيت لحم والقدس في عيد الميلاد حصلوا على موافقة على طلباتهم.



وعشية عيد الميلاد يوم الثلاثاء، قال مسؤولون فلسطينيون: إن 316 تصريحا صدرت لمسيحيين للسفر من غزة إلى القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، فيما قال رجال دين مسيحيون: إنهم طلبوا 800 تصريح.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن هيفاء السلفيتي (62 عاما) قبل اجتياز معبر بيت حانون/ إيريز في الطريق إلى بيت لحم مع زوجها: "هم طلعوا تصاريح لكبار السن مش للصغار".



وأضافت: "ابني وبنتي وزوجة ابني ما أعطوهم تصاريح وهم الآن قاعدين بالبيت وزعلانين".



وفي العام الماضي وقبيل يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر منحت إسرائيل تصاريح لنحو 700 مسيحي من غزة للسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة وغيرها من المدن المقدسة التي يرتادها آلاف الزوار في عيد الميلاد.







ويعيش في قطاع غزة نحو ألف مسيحي معظمهم أرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير. ويعيش في القطاع مليونا فلسطيني معظمهم مسلمون.



رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد قليل من مسيحيي قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى بيت لحم والقدس، في حين بقيت أعداد كبيرة طلبت التوجه إلى هناك، حالت السلطات الإسرائيلية دون ذلك.