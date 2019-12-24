شؤون فلسطينية

عدد قليل من مسيحيي القطاع يتوجهون لبيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد

عدد قليل من مسيحيي القطاع يتوجهون لبيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد
شخصان من عائلة مسيحية بغزة يتوجهان إلى بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد قليل من مسيحيي قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى بيت لحم والقدس، في حين بقيت أعداد كبيرة طلبت التوجه إلى هناك، حالت السلطات الإسرائيلية دون ذلك.

وقال بعض مسيحيي غزة ومسؤولون فلسطينيون يوم الثلاثاء: إن أقل من نصف المسيحيين المقيمين في القطاع الذين طلبوا تصاريح إسرائيلية لزيارة المواقع المقدسة في بيت لحم والقدس في عيد الميلاد حصلوا على موافقة على طلباتهم.

وعشية عيد الميلاد يوم الثلاثاء، قال مسؤولون فلسطينيون: إن 316 تصريحا صدرت لمسيحيين للسفر من غزة إلى القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، فيما قال رجال دين مسيحيون: إنهم طلبوا 800 تصريح.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن هيفاء السلفيتي (62 عاما) قبل اجتياز معبر بيت حانون/ إيريز في الطريق إلى بيت لحم مع زوجها: "هم طلعوا تصاريح لكبار السن مش للصغار".

وأضافت: "ابني وبنتي وزوجة ابني ما أعطوهم تصاريح وهم الآن قاعدين بالبيت وزعلانين".

وفي العام الماضي وقبيل يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر منحت إسرائيل تصاريح لنحو 700 مسيحي من غزة للسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة وغيرها من المدن المقدسة التي يرتادها آلاف الزوار في عيد الميلاد.

ويعيش في قطاع غزة نحو ألف مسيحي معظمهم أرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير. ويعيش في القطاع مليونا فلسطيني معظمهم مسلمون.

أخبار ذات صلة

وفد يهودي: الاحتلال غير قانوني وعليه الرحيل من الخليل وباقي أراضي فلسطين

وفد يهودي: الاحتلال غير قانوني وعليه الرحيل من الخليل وباقي أراضي فلسطين

شاهد: الاحتلال يزعم ضبط فلسطيني حاول تهريب عصافير للضفة عبر &#34;حذائه&#34;

شاهد: الاحتلال يزعم ضبط فلسطيني حاول تهريب عصافير للضفة عبر "حذائه"

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في سوق &#34;الحسبة&#34; بغزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في سوق "الحسبة" بغزة

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

عريقات: الانضمام لاتفاقية &#34;سيداو&#34; إنجاز وطني نحو السمو بحقوق الإنسان

عريقات: الانضمام لاتفاقية "سيداو" إنجاز وطني نحو السمو بحقوق الإنسان

تباين في أسعار &#34;السجائر&#34; وجودتها.. وبدء حملة لضبط الأسعار بغزة

تباين في أسعار "السجائر" وجودتها.. وبدء حملة لضبط الأسعار بغزة

غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

فوز فلسطين بالمركز الأول في جائزة الشباب العربي للعام 2019

طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

فلسطين تفوز بجائزة الشباب العربي للعام 2019

فلسطين تفوز بجائزة الشباب العربي للعام 2019

الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93

الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93

دغلس: الاحتلال يعمل لربط بؤر استيطانية واقعة بين رام الله ونابلس

دغلس: الاحتلال يعمل لربط بؤر استيطانية واقعة بين رام الله ونابلس

قلقيلية: قرار الاحتلال بتوسعة شارع خلف جدار الضم سيؤدي لمصادرة 200 دونم

قلقيلية: قرار الاحتلال بتوسعة شارع خلف جدار الضم سيؤدي لمصادرة 200 دونم

الاحتلال يهدم منزلين بجبل المكبر في القدس

الاحتلال يهدم منزلين بجبل المكبر في القدس

منوعات

شاهد: سما المصري تثير اشمئزاز مُتابعيها بما فعلته

شاهد: سما المصري تثير اشمئزاز مُتابعيها بما فعلته

خبر وفاة الفنانة ملك قورة يشغل &#34;السوشيل ميديا&#34;

خبر وفاة الفنانة ملك قورة يشغل "السوشيل ميديا"

شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

المثيرة للجدل &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود من شاشة &#34;نتفليكس&#34;

المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" تعود من شاشة "نتفليكس"

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح