طالع: الكشف عن آلية سفر جديدة عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء



وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المتبقي من الحافلة (11) + الحافلتان، (12) و(13) من كشف (12/18)، مشيرة إلى الحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (12/25).



وأشارت إلى التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.



وأشارت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.