عريقات: الانضمام لاتفاقية "سيداو" إنجاز وطني نحو السمو بحقوق الإنسان

سيداو - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفييذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم، أن الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) العالمية هو إنجاز فلسطيني وطني خالص، توجّ جهود ونضالات الحركة النسوية والحقوقية الفلسطينية التاريخية نحو السمّو بحقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة حقوق المرأة، حارسة نارنا وشريكة نضالنا من أجل الحرية والاستقلال.



وشدد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن ضمان حق المساواة للمرأة في جميع مجالات الحياة ليس بدعة بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي يتواءم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات والقوانين الدولية.



وقال: "إن الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره وحريته من الاحتلال لا ينكر على المرأة الفلسطينية حقها في تقرير المصير، ونضالها من أجل كرامتها".



وختم: "ستبقى فلسطين تزهو بهويتها الوطنية والمجتمعية ولن تنكفئ عن توفير العدالة الاجتماعية لجميع أبنائها وبناتها، وستواصل تميزها بإرثها الحضاري والثقافي والإنساني العالمي الذي يعبّرعن قيم شعبها في التسامح ونبذ التطرف والإقصاء، ويحمي تاريخ وحاضر ومستقبل أبنائها جميعا من النساء والرجال."