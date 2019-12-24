شؤون فلسطينية

تباين في أسعار "السجائر" وجودتها.. وبدء حملة لضبط الأسعار بغزة

تباين في أسعار "السجائر" وجودتها.. وبدء حملة لضبط الأسعار بغزة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
علمت "دنيا الوطن" من مصدر في دائرة التبغ التابعة لوزارة المالية بغزة، أن هناك اختلافاً في أسعار الدخان في الفترة الحالية، نافياً أن يكون السبب في ذلك، هيئة التبغ أو وزارة المالية، بل تلاعب بعض التجار والموزعين بالأسعار.  

وأضاف المصدر: نحن الآن تواصلنا مع مباحث التموين، وسنقوم بحملة لضبط أسعار الدخان، وإلزام الجميع بالتسعيرة الخاصة بوزارة المالية.

أما عن التباين في جودة المنتج الواحد، فقال المصدر: الجهة التي نورد منها المنتج هي جهة واحدة، قد يكون لدى بعض الموزعين بضائع تالفة يقومون بتصريفها، ومع الحملة الموجودة لضبط الأسعار، سيتم معالجة هذا الأمر.

وأشار المصدر إلى أنها الجهة التي تشرف على توريد التبغ والدخان في الحكومة، عن طريق التواجد على المعابر لضبط الأسعار والأصناف، بالإضافة للتعاون مع إدارة حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد من الرقابة على الأسواق.

وحول إزالة ملصقات التحذير التصويرية عن علب الدخان المتواجدة بالأسواق، أوضح المصدر، أن المنتج هو من يضع تلك الملصقات، وليست دائرة التبغ. 

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