غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون المستقبلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه

اليوم، مع نائب رئيس البنك الدولي السيد فريد بلحاج، آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين في دعم وتطوير برامج ومشاريع خدماتية وتنموية في قطاع المياه.



وقد بحث اللقاء جملة من القضايا ابرزها ما اكد عليه الوزير غنيم وهو ايلاء سلطة المياه اهمية كبرى للتواصل مع المجتمع المحلي ومشاركة الشباب وتفعيل دور المرأة في قطاع المياه واهمية مشاركة البنك في تعزيز الخطوات التي تعمل عليها سلطة المياه في هذا الجانب مشيرا الى الخطوات التي تعكف سلطة المياه على

القيام بها من خلال مأسسة هذا العمل داخل سلطة المياه، وسعيها لتنظيم منتدى للشباب وتسليط الضوء على دورهم الريادي في ابراز قضايا هامة ومتجددة في قطاع المياه والصرف الصحي.



كما تحدث الوزير غنيم خلال اللقاء على المشاريع الهامة والاستراتيجية التي عملت سلطة المياه على تنفيذها في الضفة وغزة ، وكان اخرها تشغيل مشروع شمال غزة الطارئ، وإعادة العمل في مشروع محطة الخليل واستكمال التمويل لبرنامج محطة

التحلية المركزية وبدء مرحلة التنفيذ بالاضافة إلى محطات التحلية صغيرة الحجم ومحطات المعالجة في غزة وخانيونس. الى جانب التأكيد على تفعيل دور مزودي الخدمات في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتطوير العمل في برامج الصيانة والتشغيل بما ينسجم مع خطة سلطة المياه للتطوير المؤسساتي لمزودي الخدمات



كما طالب الوزير غنيم ضيفه بضرورة الاسراع في اعتماد البنك الدولي للمشاريع التي تم تحضيرها بشكل مشترك بين الجانبين وعلى وجه الخصوص مشروع الاعمال المصاحبة لمحطة التحلية في الجنوب والوسط ومشروع الصرف الصحي الى جانب تأكيده

الى ضرورة بدء البنك بحشد الدعم اللازم لتمويل مشروع تطوير منظومة المياه بالجملة في الضفة الغربية..



وكانت بعثة البنك الدولي برئاسة بلحاج قد زارت محطة معالجة شمال غزة، حيث اكد السيد بلحاج عن تقديره للجهود الواضحة التي بذلتها سلطة المياه في تنفيذ واقامة هذا المشروع الضخم، مثمناً سعي سلطة المياه من خلال التجارب والبرامج الجديدة التي تسعى الى تطبيقها باشراك كافة الفئات تطوير قطاع المياه ،

وتحديدا قطاع الشباب وما يمكن تحقيقه برفد هذا القطاع بالعديد من التجارب والخدمات الجديدة التي تساهم في تحسين الوضع المائي الفلسطيني، مؤكدا في هذا الصدد على استعداد البنك لدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمشاريع المستقبلية كشريك رئيسي مع سلطة المياه.