شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز بجائزة الشباب العربي للعام 2019

فلسطين تفوز بجائزة الشباب العربي للعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
فازت دولة فلسطين بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي للعام 2019، ممثلة بالباحثة رنا الكوع، والتي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" في مواضيع "الإدارة السياسية.. جدلية التصنيف وحتمية التوظيف"، وذلك بتوصية وتنسيق من اللجنة الوطنية الفلسطينية.

حيث تسلّمت الباحثة الكوع الجائزة عن دراستها بعنوان: "تمكين الشباب العربي من المشاركة في صنع السياسات العامة وعلاقته بالإصلاح الإداري في ضوء عصر الثورة الصناعية الرابعة"، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ونظيره المصري خالد عبد الغفار، وعدد من الوزراء، خلال احتفالية خاصة أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الـ17 للوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي انطلقت أعماله بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.

من جانبه، أكد أبو مويس ان هذا التكريم هو تكريم لفلسطين، مشيرا إلى أن الماجدات الفلسطينيات يتعلمن ويناضلن، ويخترعن، وهن رائدات في مجال الإبداع والريادة، وتكريم الباحثة الكوع اليوم هو تكريم لفلسطين، فبعد دراستها الجامعية، توجهت الى القطاع الخاص، وأبدعت في مشروع خاص.

وقال: إنها تقدمت لهذه الجائزة وفازت بها، مؤكدا أن هناك الكثير من القصص والنجاحات للفلسطينيين المتواجدين في العالم منذ عام 1860.

بدوره، أكد الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس، أن فوز فلسطين اليوم يعبر عن جهود حثيثة بذلتها الباحثة لإعلاء اسم فلسطين عاليا في معهد البحوث والدراسات العربية، وهو منبر علمي عريق يضع دولة فلسطين والقدس الشريف على رأس سلم أولوياته بشكل دائم.

وأضاف، في فلسطين نحترم ونقدر هذا المنبر العلمي العربي العظيم لما يقدمه من خدمات للباحثات والباحثين العرب، خاصة من أبناء دولة فلسطين، وما يقدمه من مساهمات فاعلة في إثراء المشهد التعليمي التخصصي في فلسطين بتخصصات مميزة، تمثل ضرورة من أجل بناء مؤسسات الدولة وإحداث التنمية، بالإضافة لإسهام المعهد ماديا عبر تقديم العديد من المنح والمساعدات لطلبتنا في القاهرة.

من جهتها، شكرت الباحثة الكوع معهد البحوث والدراسات العربية، و"الألكسو"، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، على هذه الجائزة التي أنصفت جهودها بكل مهنية ومصداقية.

كما أعربت عن اعتزازها بإعلاء اسم فلسطين عاليا في هذه المسابقة الهامة على مستوى الوطن العربي، والتي تقدم خلاصة الجهود البحثية في عدة مجالات علمية في كل عام، للاستفادة منها وتبادل خبرات الدول الأعضاء، وتعميم الفائدة.

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