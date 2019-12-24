الأسير زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير أحمد زهران اضرابه عن الطعام منذ 93 يوما، لوضع حد لاعتقاله الاداري عقب تاجيل محكمته امس للمرة الثانية ولمدة 48 ساعة.



وقال مدير الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح: إن تاجيل النظر في الاستئناف المقدم للأسير زهران بهدف كسر اضرابه، كما قامت مخابرات الاحتلال بالتحقيق معه وهو مُكبل في مشفى سجن الرملة رغم وضعه الصحي الصعب الذي بات يهدد حياته بالخطر.



وطالب شريتح، كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير زهران، ووضع حد للاستهتار بحياته من قبل ادارة سجون الاحتلال.