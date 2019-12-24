دغلس: الاحتلال يعمل لربط بؤر استيطانية واقعة بين رام الله ونابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إعادة بناء ما هدمه الاحتلال في خربة طانا التي تبعد سبعة كيلومترات عن بلدة بيت فوريك جنوب نابلس، مشيرا إلى أن الاحتلال أقدم على هدمها للمرة الرابعة عشر على التوالي، في محاولة في محاولة لتهجير المواطنين منها واحلال المستوطنين فيها وإحلال المستوطنين مكانهم.



وأوضح دغلس في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال ينوي لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية ببعضها البعض بين مدينتي رام الله ونابلس، عبر بناء كتلة استيطانية كبيرة تقع بين قرى جالوت وقريوت وترمسعيا والمغير، على حساب اراضي المواطنين، وقضم مئات الدونمات من أراضيهم.



ودعا مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، الى تشكيل مكاتب متخصصة في كل محافظة لتسهيل العمل على المواطنين في توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بمختلف جوانب حياتنا وممتلكاتنا على ان تكون مرجعية تلك المكاتب اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.