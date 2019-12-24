شؤون فلسطينية

قلقيلية: قرار الاحتلال بتوسعة شارع خلف جدار الضم سيؤدي لمصادرة 200 دونم

قلقيلية: قرار الاحتلال بتوسعة شارع خلف جدار الضم سيؤدي لمصادرة 200 دونم
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام مديرية زراعة قلقيلة، أحمد عيد: إن الاحتلال أصدر قرارا قبل أيام بتوسعة طريق رئيسي يقع خلف الجدار في قلقيلية، يصل بين ما تسمى مستوطنة "ألفي منشيه"، بهدف التضييق على أصحاب المشاتل المحصورة خلف الجدار ومصادرة أراضيهم.

وأضاف عيد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، أن توسعة الشارع الذي يمتد على طول 1300مترا، سيؤدي إلى مصادرة مئتي دونم من أراضي المواطنين في المنطقة وتدمير الآبار الارتوازية، موضحا أن 11 مشتلا محصورا خلف الجدار، ويقع على مساحة 500 دونم ، ويعيل الكثير من العائلات الفلسطينية.

وأكد عيد أن وزارة الزراعة وضعت خطة عمل لدعم صمود المزارعين وتسهيل عملية التسويق لمشاتلهم ،وتأهيل الابار الارتوازية، لافتا إلى أنه تم عقد 3 اجتماعات على مستوى المحافظة مع أصحاب المشاتل والاراضي بحضور المحافظة 
والوزارات بهذا الخصوص.

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