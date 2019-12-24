الاحتلال يهدم منزلين بجبل المكبر في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلين في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة المكبر فجراً، وهدمت منزلين، تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات، بحجة البناء دون ترخيص.



وكانت بلدية الاحتلال، قد أخطرت المقدسي جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، يوم أمس، بهدم منزله، لنفس الذريعة.