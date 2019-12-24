شؤون فلسطينية

غنام: مؤسسات محافظة رام الله والبيرة مستعدة لمواجهة أي طارئ

غنام: مؤسسات محافظة رام الله والبيرة مستعدة لمواجهة أي طارئ
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، على أن التكامل بين جميع مؤسسات المحافظة، يفرز نتائج إيجابية لصالح المواطن على كافة الصعد، مشيرة إلى أنه تم بحث كافة الاستعدادات والتجهيزات؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت والتدخل الفوري، حال حدوث أي طارئ، حيث تم التأكيد على جهوزية المؤسسات ذات العلاقة من خلال غرفة طوارئ مشتركة، تعمل على مدار الساعة.

وهنأت غنام، أبناء شعبنا بمناسبة الأعياد المجيدة، مؤكدةً على أن أعيادنا ومناسباتنا الدينية، هي وطنية، ويشارك فيها الكل الفلسطيني؛ للتأكيد على التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين، متمنية أن يعيدها الله علينا، وقد تحققت أمانينا بإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك، خلال انعقاد مجلسي الطوارئ والتنفيذي للمحافظة، بحضور كافة المؤسسات الشريكة، سواء العسكرية أو المدنية، إضافة إلى الأرصاد الجوية والبلديات، حيث تم بحث ومناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطن، وأهمها: الاستعدادات لمواجهة المنخفضات الجوية، كما قام الفريق الفني الذي يعمل على إعداد الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية لمحافظة رام الله والبيرة، بعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها حول الإطار المؤسساتي، وملامح الخطة التنموية للمحافظة (20- 30)، وهرمية الخدمات الاجتماعية المقترحة، والعلاقة المتبادلة بينها.

وأهابت المحافظ بكافة المواطنين، لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، أثناء المنخفضات الجوية، والتعامل بشكل سليم مع المدفأة، ومراعاة شروط السلامة العامة، محذرة السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة تشكل السيول.

وأشادت غنام، بالجهد الذي بذله الفريق الفني لإعداد الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية للمحافظة، مؤكدة على أهمية هذه الخطة، التي ستساهم في مواجهة التحديات بالمحافظة، وتطوير الخدمة المقدمة للمواطن.

ووجهت التحية لكافة أفراد الأجهزة الأمنية والشرطة، مشيدة بدورهم في حفظ النظام العام، وفرض سيادة القانون، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

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