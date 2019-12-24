شؤون فلسطينية

(ألكسو) تقدم 70 منحة في مجال الدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين

(ألكسو) تقدم 70 منحة في مجال الدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس مع مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) د. محمد ولد أعمر، على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات
والرهانات) المنعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تقديم (الكسو) 70 منحة للطلبة الفلسطينيين في مجال الدراسات العليا في المراكز ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها في الوطن العربي.

وشكر أبو مويس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وما تقدمه من دعم للتعليم العالي في فلسطين، وسلم مديرها العام دعوة رسمية لزيارة فلسطين منتصف شهر شباط/فبراير من العام القادم.

بدوره تعهد ولد أعمر برعاية المزيد من الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي وتحسين جودة التعليم العالي في فلسطين.

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