وزارة النقل والمواصلات بغزة تدرس نقل موقف كراج الأزهر (الكتيبة)

بحثت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، إمكانية نقل موقف كراج الأزهر (الكتيبة) إلى مكان آخر.





وعقدت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات بغزة، اجتماعاً للجنة المكلفة بدراسة ونقل موقف كراج الأزهر، بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقابة المهندسين، وسلطة الأراضي، وممثلين عن سائقي الباصات، وذلك بهدف مناقشة آليات نقل الموقف إلى مجمع الوزارات سابقاً.



ورحب م. محمد سرور، نائب مدير عام الإدارة، بالحضور، مؤكداً على أهمية العمل المتكامل بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات الأهلية في خدمة المواطنين.



بدوره أفاد م. أحمد بارود، بأن آلية نقل الكراج الحالي تتطلب إعداد خطة مرورية متكاملة، تتضمن تحديد مسار باصات نقل الطلاب الجامعات من محافظات الوسطى والجنوب من شارعي صلاح الدين والرشيد إلى الموقف الجديد، وكذلك من محافظة الشمال من خلال شارعي الجلاء والنصر.



وتابع بالقول: إن الهدف من الخطة المرورية، التخفيف من الأزمة المرورية على المفترقات الرئيسية.



الجدير بالذكر، أن هذه اللجنة، شكلت بناءً على قرار وكيل وزارة النقل والمواصلات، اللواء صلاح الدين أبو شرخ.











رام الله - دنيا الوطن