الرجوب: الرياضة الفلسطينية والإعلام الرياضي عنصران مهمان





رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، خلال لقائه البعثة الرياضية بالدوحة، أننا ننظر للرياضة الفلسطينية والإعلام الرياضي من منظور وطني وهم عنصرين مهمين لا سيما ونحن نعيش ظروف استثنائية.وجرى اللقاء بحضور منير غنام سفير فلسطين في قطر، وسوزان شلبي نائب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أسامة فلفل رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبعثة رفع الأثقال المكونة من حسام ومحمد حمادة ومحمد النخاله وأيمن الهندي.وأكد اللواء الرجوب أن الإعلام الرياضي عنصر واجب الوجود لمواجهة التحديات والصراع والوقوف إلى جانب الرياضة الفلسطينية ببعدها وعمقها الوطني والتاريخي.وأشار إلى أننا نرى بالرياضة منبرا إعلامياً مؤثرا ومهماً حيث أنها تعتبر جزءً أصيلاً من السيادة، واستطرد قائلاً: " نقف اليوم ومن قلب المعاناة بثبات وقوة ونثبت أركان الهوية الوطنية الرياضية على الخارطة العالمية.وأوضح الرجوب أن الإعلام عنصراً مهماً في حركة النضال الوطني ومن هذه المنطلقات تقع على كاهله مسؤولية كبيرة في بلورة وصياغة حالة كفاحنا بما ينسجم مع حجم التضحيات والمعاناة التي تعيشها الرياضة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال .وثمن الرجوب الجهد الذي يقوم به اتحاد الاعلام ورئيسه أسامة فلفل الذي يؤسس لبناء مرحلة جديدة بإطار مهني وعلمي وقال بعبارات ممزوجة بالآلآم لا أحد يستطيع كسر إرادة صمودنا الذي هو سر بقائنا ووجودنا وعبر عن ثقته أن يكون الإعلام الرياضي عنوان المرحلة بكل مساراتها واتجاهاتها مع ضرورة الابتعاد عن التجاذبات حتى يظل عنصر قوة وحتى يدرك الجميع أنه مصدر قوة.من جهته، اطلع فلفل اللواء الرجوب، على الجهد الذي يقوم به اتحاد الاعلام، وعن الاتفاقيات التي تم التوصل لها مع اتحاد الاعلام الرياضي الخليجي، ولجنة الاعلام القطرية ورابطة النقاد الرياضيين المصرية.