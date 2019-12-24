شؤون فلسطينية

حقيقة إغلاق مسرح بالخليل بناء على بيان "العشائر" الخاص بـاتفاقية (سيداو)

حقيقة إغلاق مسرح بالخليل بناء على بيان "العشائر" الخاص بـاتفاقية (سيداو)
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع إصدار عشائر مدينة الخليل، لبيان صحفي، يرفض اتفاقية (سيداو) الخاصة بالمرأة، ورفض قرار تحديد سن الزواج، وتحذير القضاة من التعامل معه، إغلاق المؤسسات النسوية ومنعها من دخول المدارس، وتحذير الإعلاميين من تغطية نشاطات الجمعيات النسوية، تعرض المسرح الوحيد في مدينة الخليل وهو (مسرح نعم) للإغلاق بقرار إداري، مما دفع المواطنين للربط ما بين الإغلاق، وبيان العشائر بخصوص اتفاقية (سيداو).

أوضح المخرج إيهاب زاهدة، من فرقة (مسرح نعم)، أن أمر الإخلاء، جاء بناء على خلاف قضائي، ما بين صاحب الملك والجهة المستأجرة من صاحب الملك، مضيفاً: "نحن في مسرح نعم عبارة عن طرف ثالث في هذه القضية، ولا يوجد بيننا وبين صاحب الملك أي قضية أمام القضاء.

وقال زاهدة: ما حدث بالأمس من إخلاء (مسرح نعم) ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالبيان العشائري، الذي خرج منذ يومين، فيما يتعلق باتفاقية ( سيداو).

وشدد على أن ( مسرح نعم) ملتزم بدفع الأجرة بشكل شهري، ولديهم كل الإثباتات على ذلك، الخلاف بين صاحب المكان والجهة المستأجرة التي يتشاطر معها المسرح ذات المكان، وموضحاً أن الخلل كان في عدم امتلاكنا لأي إخطار مسبق حيث كان الأمر مفاجئاً.

يذكر، أن مالك العقار، الذي يستقر فيه (مسرح نعم) منذ زمن، بدأ أمس الاثنين، بإخراجهم من المكان وإخلائه بقرار من المحكمة 
على خلفية شكوى تقدم بها ضد (بيت الطفل الفلسطيني) الذي يتشارك معه (مسرح نعم) المكان.

وكشف أنه تم التوصل للبقاء في مقرهم لمدة شهر من أجل فك المسرح وإخلاء المكان، موضحاً أنهم وحتى اللحظة لا يملكون أي مكان آخر للاستقرار فيه.

يذكر، أن "نعم" هي الفرقة المسرحية، التي اتخذت على عكس عادة الفرق المسرحية الفلسطينية، مدينة الخليل مقراً لها، بمبادرة شبابية من الفنانين إيهاب زاهدة، ورائد الشيوخي ومحمد الطيطي، إلا أنها اتخذت في بعض الأعمال، خاصة في البدايات، من مواضيع الطفل هدفاً لها.

ويعتبر "مسرح نعم" هو المسرح الوحيد في مدينة الخليل، وهي مؤسسة فلسطينية، تأسست مطلع 2008 بمجهودات فردية، يُقدم مسرحياتٍ وورشات عمل فنية للشباب، وحصد ثمانية جوائز في الدورة العاشرة لمهرجان "مسرح بلا إنتاج" وهي جوائز: أفضل عرض، أفضل مخرج، أفضل ممثل أول، أفضل ممثل ثاني، أفضل حلول خلاقة، أفضل ديكور، أفضل أزياء، أفضل إضاءة، وأفضل نص.

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