تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد المحامين العرب، رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني، حسين شبانة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية خاصة، تضم وزير العدل، محمد شلالدة، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا، من أجل متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد قرار المدعية العامة الأخير.



وأوضح شبانة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذا الاتفاق، جاء خلال لقاء قانوني عقد بدعوة من رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، مع نقيب المحامين جواد عبيدات، وحضور شبانة، كممثل للاتحاد مع الأستاذ سلامة بسيسو من غزة.



وأضاف شبانة، أن رئيس الاتحاد، أكد على أهمية عقد لقاء قانوني موسع، يضم رؤساء النقابات والمختصين القانونيين العرب إلى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين؛ لتحضير الملفات وتجهيزها إلى جانب إمكانية زيارة اتحاد المحامين العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لدعم موقف المدعية العامة في هذا الشأن.



وأشار إلى أن أكثر من خبير في القانون الجنائي، ويحملون درجة الدكتوراه، أكدوا أنهم أعدوا ملفات خاصة لدعم موقف فلسطين من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، وأيضاً دعم موقف المدعية العامة، وإسناده.