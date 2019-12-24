نزال: الدبلوماسية الفلسطينية تنتظر إصدار القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم حركة (فتح) في أوروبا، جمال نزال، أن الدبلوماسية الفلسطينية، تواصل عملها، وتنتظر من أجل إصدار القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات؛ لتكون الخطوة العظيمة القادمة، بعد قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وفق تعبيره.



وأوضح نزال في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الدولية، لا تحتاج لضوء أخضر من الولايات المتحدة أو غيرها، إنما تحتاج فقط، أن تقوم المحكمة بتطبيق ما تعتزم تطبيقه خلافاً

لمنظومتي مجلس الأمن والأمم المتحدة، اللتين يجب الحصول على تصويت فيهما، يقابل بـ "فيتو أمريكي" ضد القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني.