شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، 31 مواطنًا من الضفة، بينهم الأديب والمفكر د. أحمد قطامش، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى سابقين.

وبيّن نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الاحتلال اعتقل (14) مقدسيًا غالبيتهم أسرى سابقون، عرف منهم: أيوب أبو عصب، وصالح أبو عصب، ومجد داري، ومحمد عماد داري، ومحمود عبيد، وأحمد سعد مصطفى، وإسماعيل محيسن، وأحمد محمد محمود، ومحمد مرعي درباس، وأحمد عايش عبيد، ومحمود الترياقي، ودانييل أبو نصره (17 عامًا)، علاوة على مواطنين آخرين من عائلة الكركي، جرى اعتقالهما من رأس العامود.

ومن محافظة رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال الأديب والمفكر د. أحمد قطامش، الذي قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال قرابة (11) عامًا، وذلك بعد أن بقي مطاردًا من قبل الاحتلال لأكثر من (17) عامًا، كما اعتقل الاحتلال من رام الله والبيرة آدم فتحي حامد (29 عامًا)، وعاصف عمر حامد (21 عامًا) وكلاهما من بلدة سلواد، بالإضافة إلى الطالب في جامعة بيرزيت جعفر عزيز كايد، وأكرم علي سلمة من بيتونيا، وخالد بسام داوود من بلدة بيت دقو قضاء القدس.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال ضياء جميل نواورة، حيث جرى اعتقاله من مدينة البيرة وهو طالب في جامعة بيرزيت، وعمر كايد طقاطقة، وفادي فايز طقاطقة، وسند أمجد طقاطقة (16 عامًا).

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل وهم: نديم فلاح أبو عياش، وعبيدة غازي عادي، ونور الدين رائد حسن، وخالد ذياب الشرباتي، وعلي هشام أبو عياش، ومحمد إياد البو، علمًا أن والده معتقل، وأحد أشقائه.  

ويُضاف إلى المعتقلين الفتى شادي محمد مسلم (16 عامًا)، من مخيم عقبة جبر في أريحا.

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