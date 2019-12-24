شؤون فلسطينية

عريقات: اللجنة العليا لمتابعة جرائم الاحتلال ستعقد اجتماعاً حول ملف الجنايات

عريقات: اللجنة العليا لمتابعة جرائم الاحتلال ستعقد اجتماعاً حول ملف الجنايات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د صائب عريقات، أن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية التي يترأسها، وتضم مؤسسات منظمة التحرير ووزارات ومؤسسات مجتمع مدني ومستقلين، اضافة للفريق الدولي المكون من 6 محامين دوليين ستعقد اجتماعا طارئا قريبا في اطار مواصلة عملها، وستضع الخطط إلى حين صدور قرار الدائرة التمهيدية في الجنائية لتقديم تصورها ورفد الأخيرة بما يلزم من وثائق جديدة.

وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بن سودا أعلنت أن الفحص الأولي انتهى وسيُصار إلى فتح تحقيق قضائي.

يشارالى أنه ووفقا لقرار الجنائية الدولية فان مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين من سياسين وعسكريين ومستوطنين سيتم اعتقالهم والتحقيق معهم في أي مطار يمرون من خلاله باتجاه اي دولة باستثناء الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق باتهام نتنياهو للمدعية العامة للجنائية باللاسامية، أشار عريقات إلى أن نتنياهو يواجه الآن قضايا فساد مدنية في اسرائيل وقضايا أخرى في الجنائية على جرائمه، وما قام به خلال العشر سنوات الماضية سيكون موضع التحقيق والمساءلة دوليا، لأن سلطة الاحتلال عليها مسؤوليات ولم تقُم بها.

إلى ذلك، اعتبر عريقات تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بانها اشعال لحرب دينية في اطار شريعة الغاب التي تنتهجها ادارة ترامب.

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو دعا كل من يريد السير مع المسيح عليه أن يؤيد اسرائيل.

أخبار ذات صلة

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

نزال: الدبلوماسية الفلسطينية تنتظر إصدار القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

نزال: الدبلوماسية الفلسطينية تنتظر إصدار القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

&#34;النقد&#34; والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

"النقد" والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

&#34;النقد&#34; والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

"النقد" والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;الأهلية للتأمين&#34; تطلقان حملة لمكافحة التدخين بالأماكن العامة بفلسطين

"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"الأهلية للتأمين" تطلقان حملة لمكافحة التدخين بالأماكن العامة بفلسطين

منوعات

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

المثيرة للجدل &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود من شاشة &#34;نتفليكس&#34;

المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" تعود من شاشة "نتفليكس"

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح