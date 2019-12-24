عريقات: اللجنة العليا لمتابعة جرائم الاحتلال ستعقد اجتماعاً حول ملف الجنايات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د صائب عريقات، أن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية التي يترأسها، وتضم مؤسسات منظمة التحرير ووزارات ومؤسسات مجتمع مدني ومستقلين، اضافة للفريق الدولي المكون من 6 محامين دوليين ستعقد اجتماعا طارئا قريبا في اطار مواصلة عملها، وستضع الخطط إلى حين صدور قرار الدائرة التمهيدية في الجنائية لتقديم تصورها ورفد الأخيرة بما يلزم من وثائق جديدة.



وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بن سودا أعلنت أن الفحص الأولي انتهى وسيُصار إلى فتح تحقيق قضائي.



يشارالى أنه ووفقا لقرار الجنائية الدولية فان مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين من سياسين وعسكريين ومستوطنين سيتم اعتقالهم والتحقيق معهم في أي مطار يمرون من خلاله باتجاه اي دولة باستثناء الولايات المتحدة.



وفيما يتعلق باتهام نتنياهو للمدعية العامة للجنائية باللاسامية، أشار عريقات إلى أن نتنياهو يواجه الآن قضايا فساد مدنية في اسرائيل وقضايا أخرى في الجنائية على جرائمه، وما قام به خلال العشر سنوات الماضية سيكون موضع التحقيق والمساءلة دوليا، لأن سلطة الاحتلال عليها مسؤوليات ولم تقُم بها.



إلى ذلك، اعتبر عريقات تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بانها اشعال لحرب دينية في اطار شريعة الغاب التي تنتهجها ادارة ترامب.



وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو دعا كل من يريد السير مع المسيح عليه أن يؤيد اسرائيل.