شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات التي أطلقها وزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، الذي أكد مجدداً على تصريحه المشؤوم، الذي أعلنه يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بخصوص شرعنة الاستيطان، واعتبره قراراً صحيحاً.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن بومبيو "المتصهين" أطلق على الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي"، معتمداً في ذلك على رواية الاحتلال، ومكرراً لمقولات نتنياهو ومزاعمه، التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا.

وتابعت: لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه "النظرة الواقعية للواقع" للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض، والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، والأنكى من ذلك أنه حاول تغليف تبنيه لمواقف ورؤية وسياسة اليمين الحاكم في إسرائيل تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ببعض إيحاءات وسياقات السلام والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، علماً أن تصريحاته المنحازة، تحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي في النتيجة إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات.

وأشارت الخارجية، إلى أن بومبيو، نصّب نفسه واعظاً ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته، حين طالب دول الاتحاد الاوروبي، أن "تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض"، مستنجداً في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي، ومواقف بعض الدول، التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، ومفهوم معاداة السامية.

وأضافت، تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية؛ ليعبر عن عمق تبني إدارة ترامب لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل، والشراكة الأميركية الإسرائيلية في معاداة شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت: إنها تعتبر هذه التصريحات، هي معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض، هو بحد ذاته معاداة للسامية، إنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي، الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية انجيلية تبشيرية، تُسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتاً راسخاً واضحاً وقائماً.

وشددت الخارجية، على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة، فعهد إطلاق التصريحات جزافاً لفرض أمر واقع، يخالف القانون الدولي، قد انتهى، ولم يعد مقبولاً أو مسموحاً به.

أخبار ذات صلة

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

نزال: الدبلوماسية الفلسطينية تنتظر إصدار القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

نزال: الدبلوماسية الفلسطينية تنتظر إصدار القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

عريقات: اللجنة العليا لمتابعة جرائم الاحتلال ستعقد اجتماعاً حول ملف الجنايات

عريقات: اللجنة العليا لمتابعة جرائم الاحتلال ستعقد اجتماعاً حول ملف الجنايات

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

&#34;النقد&#34; والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

"النقد" والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

قوات الاحتلال تعتقل 31 مواطنًا من الضفة بينهم الأديب والمفكر قطامش

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

الخارجية والمغتربين: تصريحات بومبيو مُعادية للسامية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

تيسير خالد: هناك رادع لجرائم الحرب الإسرائيلية وهو العدالة الدولية

&#34;النقد&#34; والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

"النقد" والإحصاء يستعرضان أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019 والتنبؤات الاقتصادية لـ2020

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

(آر.سي.سي) للمقاولات: البدء بأعمال تشطيبات المسجد في مدينة روابي

&#34;الاتحاد للإعمار والاستثمار&#34; و&#34;الأهلية للتأمين&#34; تطلقان حملة لمكافحة التدخين بالأماكن العامة بفلسطين

"الاتحاد للإعمار والاستثمار" و"الأهلية للتأمين" تطلقان حملة لمكافحة التدخين بالأماكن العامة بفلسطين

منوعات

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

لقطة رومانسية جديدة تجمع وفاء الكيلاني وتيم حسن

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

المثيرة للجدل &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود من شاشة &#34;نتفليكس&#34;

المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" تعود من شاشة "نتفليكس"

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح