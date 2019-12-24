شؤون فلسطينية

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية

أبو سنينة: قرار إخلاء منزل البكري من المستوطنين يُبرهن زيف الرواية الإسرائيلية
بيت البكري - الخليل
رام الله - دنيا الوطن
عقب صدور قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، القاضي بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة البكري الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل، أكدّ رئيس لجنة الإعمار- رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، أنّ هذا القرار يُشكلُ صفعة لكل المحاولات الهادفة لتفريغ البلدة القديمة من سكانها الأصليين، ويُعيد الحق لأهله مهما طال الزمن.

وأوضح أبو سنينة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ انتزاع هذا القرار بعد مُضي كل هذه الأعوام، جاء نتيجة معركة قانونية طويلة ومعقدة، بدأت منذ لحظة استيلاء المستوطنين على المنزل عام 2005، وانتهت يوم أمس بقرار المحكمة المركزية بإخلاء المستوطنين لمنزل عائلة المواطن الفلسطيني زكي البكري وتعويضهم بمبلغ مالي يصل إلى 600 ألف شيكل، مبيناً أنّ المنزل مقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 دونماً، ومكوّن من ثلاثة طوابق بمساحة 512م.

وثمّن أبو سنينة الجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدة القانونية في لجنة الإعمار، في سبيل استعادة منزل عائلة البكري، مُشدداً على أنّ الوحدة القانونية في بلدية الخليل، ولجنة الإعمار، ستبقى تُحارب قانونياً كل الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، حتى الرمق الأخير، قائلاً: "نحن كأصحاب حق سنُدافع عن كل شبرٍ من أرضنا، وسنحمي مقدساتنا، وستبقى هوية البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف فلسطينية وعربية وإسلامية".

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