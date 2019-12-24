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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت وكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن خالد ذياب الشرباتي، والفتى من ذوي الاحتياجات الخاصة نور الدين رائد إبراهيم حسن (16عاما) قرب الحرم الابراهيمي.

كما اعتقلت تلك القوات كلا من: محمد اياد البو من بلدة حلحول شمالا، ويحيى محمود صالح (23عاما) من بيت عوا جنوبا.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت فجرا البلدة، واقتحمت منزل المواطن غازي حسن عادي واعتقلت نجله الطالب الجامعي عبيده (20 عاما)، كما اعتقلت فني الأسنان نديم فلاح محمد أبو عياش (29 عاما)، واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما، الى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب علي هاشم ابو عياش (18 عاما) من بيت أمر، عقب توقيفه عند حاجز عسكري بالقرب من مخيم العروب.

وإلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار ببوابه حديدية لعدة ساعات، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

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