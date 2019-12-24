شؤون فلسطينية

ما مخاطر حوادث انقلاب الجرارات الزراعية؟

ما مخاطر حوادث انقلاب الجرارات الزراعية؟
خاص دنيا الوطن
كثرت في الآونة الأخيرة، حوادث سير في مناطق عدة بالضفة الغربية، متعلقة بانقلاب الجرارات الزراعية، التي تعتبر خطيرة وقاتلة.

أوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن عدد حوادث انقلاب الجرارات الزراعية، وصل في عام 2019، إلى سبعة حوادث، أدت إلى سبع وفيات.

وأشار ارزيقات، إلى أن عدد حوادث انقلاب الجرارات الزراعية التي وقعت العام الماضي، بلغ ثلاثة حوادث، أسفرت عن ثلاث وفيات.

وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة الفلسطينية، تتابع قضية حوادث الجرارات، حيث يتم ضبطها وإتلافها، وذلك في حال إن كانت غير مرخصة، لافتاً إلى أن سائقي الجرارات لا يقوموا بإجراءات السلامة المتمثلة في صيانة الجرارات بشكل دوري، لذلك تكثر الحوادث، التي تكون خطيرة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنها قد تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة.

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