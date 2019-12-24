خوفًا من الجنائية الدولية.. نتنياهو يُجمد مشاورات ضم الأغوار

تحسبًا وخوفًا من الجنائية الدولية.



وألغت سلطات الاحتلال اجتماعاً للموظفين في وزاراتها، كان من المقرر أن يبحث مخطط ضم الأغوار، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت).



ونقلت الصحيفة عن مصادرها: إن "الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق"، منعاً لأي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك في أعقاب قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي،

فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في جرائم حرب، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتم إصدار دعوات رسمية للمسؤولين لحضور الجلسة، التي تم إلغاؤها، قبل ساعات قليلة من انعقادها، وتم إخطار جميع المدعوين، بأنه تم إلغاء الجلسة، بسبب تقديرات تشير إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية على وشك نشر نتائج الفحص الأولي بشأن الفلسطينيين وإسرائيل، وكان القلق أن عقد اجتماع للموظفين في هذا الوقت من شأنه، أن يكثف المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية.



وكان نتنياهو، قد أعلن عن مخطط ضم الأغوار بتصريحات عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن أجل الشروع بالمخطط، تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية؛ لتشجيع مخطط ضم غور الأردن.



رام الله - دنيا الوطنجمّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاوراته حول مخططات ضم الأغوار، ومناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل،