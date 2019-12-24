مباشر | انطلاق فعاليات عيد الميلاد والمسيرات الكشفية في ساحة المهد ببيت لحم

شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تُوضح سبب ارتفاع أسعار "البندورة" و"الخيار" وتؤكد: حققنا اكتفاء ذاتياً بنسبة 98%

الزراعة بغزة تُوضح سبب ارتفاع أسعار "البندورة" و"الخيار" وتؤكد: حققنا اكتفاء ذاتياً بنسبة 98%
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
أكد الناطق باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني، أن أسعار الخضروات بالعموم، في متناول يد المواطن، واصفاً أسعار أغلبها بـ "الجيد" مقارنة بأسعارها في نفس الوقت من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار صنفين فقط، وهما: البندورة والخيار.

وأضاف البسيوني لـ"دنيا الوطن": " ارتفاع أسعار البندورة والخيار، جاء بناء على ظروف المناخ خلال الأسبوع الماضي، فأثرت على الكميات المعروضة في الأسواق بشكل نسبي، ومع ارتفاع درجات الحرارة، ستكون بإذن الله خلال الأيام القادمة عودة لأسعارها الطبيعية".

وأكد على أن أسعار باقي الخضروات طبيعية، ولا يوجد إشكاليات في أي صنف من أصناف الخضار، باستثناء البندورة والخيار، اللذين يتأثران بشكل كبير بالظروف الجوية في كل عام بمثل هذا الموسم، نتيجة لظروف البرد الشديد، وقلة عقد الأزهار، وعدم نضوجها بشكل سريع، ما يؤدي إلى نقص في الكميات المعروضة وارتفاع ملحوظ في الأسعار، سرعان ما يتلاشى بأي ارتفاع بدرجات الحرارة.

وكشف البسيوني، عن أن وزارة الزراعة، حققت إكفاء ذاتياً في معظم أنواع الخضروات، وصل نسبته 98% رغم الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة، مردفاً: "هذا الإنجاز لا يتعارض مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف، عندما نقول إكفاء ذاتياً، يعني أن كمية ما يُنتج هو ما يكفي قطاع غزة بشكل عام، أي لا يوجد لدينا عجز بالمساحات المزروعة بالخضار، ولا يوجد عجز في الكميات المنتجة، هناك تأثر فقط بالظروف الجوية السائدة".

وأكد أن قطاع غزة، مقبل خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ إبريل على وجود وفره بالمحاصيل بكميات كبيرة، مما سيتطلب منا فتح مجالات تسويقية أمام هذه المحاصيل، لخارج قطاع غزة.

وختم: موضوع تصدير الخضار لخارج قطاع غزة مرتبط بالمعابر من حيث المبدأ، وبالنسبة لوزارة الزراعة الأولوية للأسواق المحلية في غزة، طالما أن هناك نقصاً في الكميات المعروضة، وارتفاع في الأسعار، فلا يمكن أن نسمح بأن تصدر للخارج إلا بكميات محددة جداً، قد تكون لبقاء القنوات التجارية الموجودة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

خوفًا من الجنائية الدولية.. نتنياهو يُجمد مشاورات ضم الأغوار

خوفًا من الجنائية الدولية.. نتنياهو يُجمد مشاورات ضم الأغوار

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار &#34;إصرار لنواصل المشوار&#34; بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار "إصرار لنواصل المشوار" بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

انطلاق العمل بإنشاء 111 وحدة سكنية جديدة بحي الندى شمال القطاع

انطلاق العمل بإنشاء 111 وحدة سكنية جديدة بحي الندى شمال القطاع

البدء بتنفيذ قرار توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة إلى 15 ميلًا

البدء بتنفيذ قرار توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة إلى 15 ميلًا

بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بغزة

بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار &#34;إصرار لنواصل المشوار&#34; بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

بنك فلسطين يقدم رعايته لبازار "إصرار لنواصل المشوار" بالشراكة مع وزراة الاقتصاد

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2019

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة لتنفيذ التفاهمات بين الجانبين

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس

&#34;إعمار الخليل&#34; تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

"إعمار الخليل" تنتزع قرارا بإجلاء المستوطنين من مبنى البكري

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

الاحتلال يقتحم رام الله وبيت لحم ويعتقل تسعة مواطنين

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة تحدٍ لوجودنا ولمستقبلنا

مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً

مصحوباً بالأمطار.. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غداً

منوعات

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية &#34;مونستا أكس&#34; بالذهب

شاهد: السعوديون يغدقون الفرقة الكورية "مونستا أكس" بالذهب

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

فيديو نادر.. شاهد كيف كانت حليمة بولند في طفولتها

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟

المثيرة للجدل &#34;أبلة فاهيتا&#34; تعود من شاشة &#34;نتفليكس&#34;

المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" تعود من شاشة "نتفليكس"

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: &#34;حسبي الله&#34;

فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بـ 15 مليون دولار.. والجمهور: "حسبي الله"

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

عربي

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

السعودية تُدشن أول فرقة كشفية نسائية

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح