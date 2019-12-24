شؤون فلسطينية

عشقي: القضاء السعودي سيأخذ إجراءاته بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين

عشقي: القضاء السعودي سيأخذ إجراءاته بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الجنرال أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بجدة، أنه إذا كان هناك معتقلون فلسطينيون وأردنيون في السجون السعودية، فإن القضاء سيأخذ إجراءاته بحقهم.

وقال عشقي لـ"دنيا الوطن": "بعد أن يأخذ القضاء السعودي إجراءاته بحق المعتقلين، يتم ترحيلهم إلى بلادهم، وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية، ستكون عادلة في إجراءاتها".

وكانت وسائل إعلام عربية ومحلية، قد أفادت في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية، تنوي الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين من سجونها.

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