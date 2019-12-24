انطلاق العمل بإنشاء 111 وحدة سكنية جديدة بحي الندى شمال القطاع







رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، م. ناجي سرحان، انطلاق العمل في إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة، ضمن المنحة الإيطالية.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية بإجمالي (111) وحدة سكنية تشمل المرافق والخدمات العامة، وهي عبارة عن مرحلتين من المشروع، حيث تم حفر الأساسات لعدد من العمارات السكنية.وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة، مشيراً إلى أن وزارته تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.يذكر، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، سلمت قبل الأيام المرحلة الأولى من المشروع بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كلياً.